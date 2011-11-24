〔港报社评〕追究医疗事故不能只靠死因庭--文汇报11月24日

九龙医院一名咽喉癌病人怀疑因医护处理不当导致死亡,院方已将该个案转交死因裁判官跟进.香港医院近期医疗事故频发,对香港医疗体系声誉造成负面影响,但目前医疗死亡个案均交由死因裁判庭处理,而死因庭并不追究事故责任.港府必须正视问题的严重性,设立独立调查委员会深入调查,清楚交代责任归属并给予应有的惩处,堵塞医院医疗技术、人手管理等方面的漏洞,有效防范医疗事故发生.

此宗事故中有护士用4条胶布封闭病人造口,而非正常的1条,有机会导致病人呼吸不畅顺,尽管目前未能肯定病人死因与此有关,但医管局和九龙医院均承认有关护理程序不恰当,属于严重医疗事故.事件备受质疑的是,出事的病房有20多名医护轮值,竟然无人发现处理不当,当中是否涉及人为疏忽,未有足够责任心照顾病人,应该彻查.更离谱的是,病人家属曾对护理不当产生怀疑,并向护士提出质疑,但护理团队并未作出改正,病人最终不治.这是否反映有医护人士对病人漫不经心,应查出真正原因,还病人家属一个公道.

医疗事故频频,对香港医学界冲击甚大,更对病人安全构成威胁.目前有关医疗事故的调查,往往由医学界中人组成的委员会来执行,难免予人自己人查自己人的印象,而实际结果也有医医相护的嫌疑.因此,卫福局、医管局应该革除弊端,设立包含社会人士参与的调查委员会,尽快对此次事故展开客观公正调查,找出当中是因为人手不足、技术疏忽还是管理有漏洞,明确指出事故责任的承担者,才能真正改善医疗服务,提升对病人的保障.