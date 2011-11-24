《香港报摘》--其他报纸重要消息11月24日

* 明报:

--香港金融管理局总裁陈德霖称,当局今年起要求本港银行提高监管储备要求,预期本港所有银行能够如期达标.以9月底香港银行贷款规模达到5万亿港元作估算,额外储备规模275亿港元.

--中国内地汽车分销商上海宝信汽车已开始上市前推介,最快12月中上市,集资8亿美元,2012年的市盈率为12-16倍.

* 苹果日报:

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,由于存款息率上升,贷款及按揭利率有上调压力.

* 东方日报:

--中国心连心化肥(1866.HK)宣布以8,450万元人民币收购新疆煤矿公司玛纳斯天利煤业,後者拥有一项煤田开采权.

--思捷环球(0330.HK)在德国举行的投资者日上称,其Esprit品牌价值达33.75亿美元,列10大服装品牌的第五位.该公司在德国的店铺已换上新形象,至今已关闭六间无盈利的店铺,另30间店铺商讨关闭,目标全年关闭80间.

* 文汇报:

--联交所资料显示,恒基地产(0012.HK)主席李兆基于11月18日及21日,先後合共增持恒地86.1万股股份,持股微升至61.28%.

--中信泰富(0267.HK)旗下Citic Pacific Mining发表声明,对澳洲政府将铁矿石资源纳入新矿产资源租赁税徵收范围的决定感到失望.

* 大公报:

--穆迪预测明年香港经济增长会放慢至4.3%,并认为在环球经济疲弱拖累下,经济仍然十分脆弱,短期内有机会出现收缩.

--维他奶(0345.HK)今年9月底止半年纯利按年跌5%至1.49亿港元.集团执行主席罗友礼表示,现时未有加价计划,但成本进一步上涨,不排除有此可能性.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.