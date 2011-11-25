《离岸人民币综述》点心债市场或不再是极低成本融资平台的代名词

记者 陈敏

路透香港11月25日电---对于那些想到点心债市场借"便宜"钱的公司来说,曾经的好光景似乎已不再;而对于那些在抢购点心债大潮中未能入货的投资者来说,现在或许是个不错的进入时点.

作为中国政府推进人民币国际化的急先锋,点心债是离岸人民币(CNH)市场上最先得到开发和发展极快的板块.香港金管局数据显示,今年前九个月的点心债发行量已达到854亿元人民币,去年全年则仅为358亿元.

在过去的一年里,点心债市场以极低的波动性和融资成本赢得了多个国家发行人的青睐.但近几个月,该市场未能抵挡住外围市场的剧烈波动,甚至跑输其他债券市场.

若以中银香港离岸人民币债券指数.BCHKDIMSUMI作为衡量,点心债市场的回报率自6月高位已累计下跌6.9%.而汇丰离岸人民币债券指数与其亚洲美元债指数(ADBI)的收益率差距也已经从五个月前的235基点收窄至不到100个基点.

汤森路透的数据显示,目前在二级市场上交易的350多只点心债中,超过八成处于"潜水"状态(低于发行价),包括中国财政部发行的多个年期国债.

二级市场收益率高企亦迫使新债发行市场成本提高,而随着未来新债供应量增加,息率水平或许很难再回到该市场起步时的水平.

点心债市场本月中录得第一笔来自印度的债券,IDBI银行发行6.5亿元三年期债券,息率为4.5%.若考虑到交叉货币互换(CCS)成本,该笔点心债并不比其发行的美元债便宜.

此外,来自宝钢的境内企业首笔点心债周四晚间定价,两年、三年和五年期息率分别为3.125%、3.50%和4.375%,较年初整体水平有所提高,不过仍低于宝钢股份(600019.SS)在内地的人民币债券,後者2014年6月到期的债券CN126016=目前收益率为4.85/4.4%.

"点心债的估值变得更具吸引力,我们认为信用风险总体上已经在当前水平得到补偿,尤其是投资级别的债券."汇丰银行在报告中称.

欲浏览点心债发行情况图表,请点选(link.reuters.com/taz25s)

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 32,476.2 65

2. 渣打 18,223.8 43

3. 中国银行 9,447.6 16

4. 德意志银行 9,029.4 16

5. 苏格兰皇家银行 8,187.2 23

**本周市场动态**

--中国人民银行与香港金融管理局在北京续签货币互换协议,规模由原来的2,000亿元人民币/2,270亿港币扩大至4,000亿元人民币/4,900亿港币,有效期三年,经双方同意可以展期.

--中国人民银行金融市场司司长谢多表示,随着人民币在海外得到更广泛使用,将积极、逐步地推进开放中国债券市场,允许更多外资在国内债市投资.

--人民币在迈向国际化的道路上又前进了一大步.中国外汇交易中心宣布,将于下周一(28日)起在银行间外汇市场增加澳大利亚元对人民币和加拿大元对人民币交易.

--菲律宾财长Cesar Purisima表示,该国对香港离岸人民币债券市场感兴趣并正在关注;而媒体报导称,泰国央行已开始将人民币纳入其外汇储备,成为继尼日利亚之後第二个将人民币纳入外储的国家.

--日本租赁公司欧力士(Orix Corp.)(8591.T)(IX.N)推出其第二笔离岸人民币债券,该三年期债券规模为5亿人民币,利率为4%.(完)

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