〔表格〕香港理文造纸2011年度中期净利按年跌23%,为6.47亿港元

标题新闻：欧盟执委会副主席卡泰宁称，希望特朗普带领的美国政府恢复与欧盟的自由贸易谈判
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路透香港11月24日电---香港理文造纸有限公司(2314.HK)周四公布,截至2011年9月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011/12年度中期 2010/11年度中期
每股盈利(港元) 0.1379 0.1844
每股股息(港元) 0.048 0.060
净利 646.68 839.25
营业额 7,360.33 6,898.72
截止过户日期 12月7-9日
发放户息日期 12月21日
注:理文造纸为中国第二大造纸商.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。