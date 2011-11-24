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市场报道 | 2011年 11月 24日 星期四 12:23 BJT

〔表格〕香港理文造纸2011年度中期净利按年跌23%,为6.47亿港元

路透香港11月24日电---香港理文造纸有限公司(2314.HK)周四公布,截至2011年9月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　　　　 2011/12年度中期 2010/11年度中期

每股盈利(港元) 0.1379 0.1844

每股股息(港元) 0.048 0.060

净利 646.68 839.25

营业额　 7,360.33 6,898.72

截止过户日期 12月7-9日

发放户息日期 12月21日

注:理文造纸为中国第二大造纸商.(完)

浏览理文造纸其他新闻,请点选[2314.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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