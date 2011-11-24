〔香港数据〕10月份出口值按年增11.5%,因基期低及大部份市场出现反弹

路透香港11月24日电---香港政府统计处周四公布,10月份出口值按年增长11.5%,扭转上月按年下滑3.0%之势,因大部份市场出口都出现反弹,特别是输往内地的出口.但短期出口前景仍不明朗.

10月份的进口值按年增长10.9%;10月有形贸易逆差231亿港元.

政府发言人表示,商品出口货值在10月份回复按年增长,几乎所有市场均出现反弹,其中输往内地的出口见到尤为明显的好转.输往美国、欧盟和日本的出口亦回复温和增长,而输往部分亚洲市场的出口则重拾强劲的双位数增长.

此外,新闻稿指出,去年同期比较基数较低,亦是10月出口增长的原因之一.

政府发言人还表示,急剧演变的欧元区主权债务危机及先进经济体脆弱的基本面会在未来一段时间继续笼罩于外围环境.在这样的背景下,香港短期的出口前景仍甚为不明朗.政府要对外围的发展保持警觉,并密切留意这些发展将如何影响亚洲区的整体情况以至香港的贸易表现.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2011年10月 +11.5 +12.0 +10.9

9月 -3.0 -2.7 +2.3

8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

5月 +10.1 +10.3 +13.0

4月 +4.1 +4.0 +6.1

3月 +21.5 +21.7 +18.8

2月 +24.9 +25.2 +25.2

1月 +27.6 +28.1 +19.0

2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8

11月 +16.6 +16.7 +16.4

10月 +13.9 +13.9 +14.0

9月 +24.1 +24.2 +19.5

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

11年8-10月 +5.0 +5.4 +9.2

7-9月 +0.9 +1.2 +1.1

6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2

3-5月 -2.8 -2.8 +0.1

2-4月 +5.0 +5.0 +4.3

1-3月 +17.2 +17.3 +13.6

10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9

10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6

10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7

9-11月 -3.5 -3.4 -2.7

8-10月 +1.0 +1.2 -1.2

7-9月 +1.6 +1.8 -0.6 (完)

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