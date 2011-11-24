香港已公布经济指标--2011/11/24

国际油市：亚洲航煤现货价差走强，寒冷天气带来支撑
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年%
2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9
2011年10月 综合消费物价指数(CPI) +5.8 +5.8 +2.5
2011年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.2 +5.2 +3.0
2011年9月 零售值 +24.1 +29.0 +17.2
2011年9月 零售量 +15.2 +20.7 +15.8
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失业率 11年8月-10月 11年7月-9月 11年6月-8月
3.3% 3.2% 3.2%
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(以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期
2011年9月 贸易赤字/盈馀 -39.96 -34.8 -24.45
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注: *为已经更新
^经修订数据 (完)
路透新加坡2月7日 - 亚洲航煤现货价差走强，受天气较预期寒冷带动需求所支撑，周二贴水缩窄至0.17美元，上交易日为0.21美元。
产业消息人士表示，0945GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差 为每吨负0.20美元，周一结算价为每吨正0.05美元。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。