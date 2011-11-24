〔香港个股〕包浩斯国际中期净利按年降约35%,因竞争激烈及成本增加

路透香港11月24日电---香港品牌服装零售商--包浩斯国际(0483.HK)周四公布,至9月30日止的中期净利为1,499万港元,较上年同期的2,304万港元大降约35%,因经营成本增加以及来自中国内地特许经营收入减少所致.

该公司在联交所发布公告指出,内地各大时装品牌竞争日益激烈,为加强品牌形象控制,期内关闭部分表现未如预期的特许经营商,扩展自行管理的零售业务,导致纯利缩减以及库存增加.

"考虑到中国政府收紧信贷、欧债危机及出现全球经济双底衰退的可能性大增,营商环境将会变得困难.再加上租金、工资及原材料价格持续飙升令成本大增,为本集团的表现带来挑战."公司主席黄浩林在公告中称.

拥有"Bauhaus"、"TOUGH Jeansmith"等品牌的包浩斯同时提到,第三季以来内地销售额较波动,特别是新设店铺,由于缺乏适当管理人才及工作团队,公司可暂停扩充新店铺的步伐,直到整体表现有所改善.

至9月底,该公司在中港澳及台湾共有252间自营店铺,较3月底增加18间;特别经营店铺为60家,较3月底关闭5家.

本地时间15:02时,该股上扬7.45%至2.02港元,过去一个月来累计跌24.8%;大盘恒生指数.HSI则小涨0.33%.(完)

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