〔港股业绩〕阿里巴巴第三季净利逊预期,受转型和外贸双重压力(更新版)

(新增细节和背景)

* 第三季度净利按年增长12%,逊于市场预期

* 业务转型会对短期财务表现造成影响

* 料会员未来几个季度会继续下降

* 周四收涨1.95%,优于大盘表现

路透香港11月24日电---受欧美经济提振乏力和中国出口增长放缓影响,正进行业务转型的中国最大的B2B电子商贸网站--阿里巴巴网络有限公司1688.HK第三季度净利按年增长12%,逊于市场预期,公司并预计,短期内营商环境仍会比较波动.

阿里巴巴周四公布,其第三季净利为4.097亿元人民币;据汤森路透I/B/E/S数据,市场原本预估其净利为4.32亿元.

"第三季度我们不断面对着美国疲弱经济及欧元区接近失控的债务问题而带来的挑战......我们对全球经济前景抱谨慎的态度,相信这个严峻环境可能对中国外贸有持续较长的影响."公告称,中国内贸要在现今复杂的环境下获得可观增长可能还需要一段时间.

7月-9月,阿里巴巴国际市场收入同比升11.8%,主要由于增值服务收入增加以及此前一年收购的新业务的贡献;中国市场的收入同比增加13.9%,因网销宝及黄金展位的收入增加.

中国今年1-10月中国外贸进出口总值2.98万亿美元,同比增长24.3%,但10月出口增速降至15.9%的八个月低点.商务部预计2012年外贸增速可能回落.

阿里巴巴称,公司仍在继续落实年初所定的战略,包括提高用户质量和用户体验、升级业务模式等,并强调不期望短期内新收入来源能马上为财务作出"具意义的贡献".

"在这样的市场环境中,(业务转型)估计所需时间会比我们预期的长,一切有关业务升级所作出的投资,短期内会对财务表现造成影响 ."公告称.

第三季度,该公司的付费会员数继续下调,但注册用户数和平台流量保持增长.截至9月底,共有7,280万注册用户,960万个企业商铺及约79万名付费会员.

不过,阿里巴巴重申,会员数增长短期内不是首要目标,而是着重平台上会员和信息的的质量,因此预计会员于未来几个季度可能会继续下降.

期内,阿里巴巴收入为16.024亿元人民币,同比增长10.6%;每股基本盈利为0.081元人民币.

公布业绩前,阿里巴巴收涨1.95%,报8.88港元.大盘恒生指数.HSI则微升0.4%.该股今年以来以下挫37.5%,同期大盘下跌22.45%(完)

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