〔香港新股〕美国Coach预托证券将以介绍形式在香港作第二上市

路透香港11月25日电---美国精致配饰品牌Coach(COH.N)周五称,其预托证券将以介绍形式在香港联交所主板作第二上市,并于12月1日开始买卖.

该公司在联交所一份声明中并称,已就最多约2.94亿份预托证券向联交所申请批准在港买卖,并按每手单位100份报价及买卖.(完)