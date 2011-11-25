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市场报道 | 2011年 11月 25日 星期五 08:07 BJT

〔香港新股〕美国Coach预托证券将以介绍形式在香港作第二上市

路透香港11月25日电---美国精致配饰品牌Coach(COH.N)周五称,其预托证券将以介绍形式在香港联交所主板作第二上市,并于12月1日开始买卖.

该公司在联交所一份声明中并称,已就最多约2.94亿份预托证券向联交所申请批准在港买卖,并按每手单位100份报价及买卖.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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