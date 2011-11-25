〔香港新股〕美国Coach预托证券将以介绍形式在香港作第二上市

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月25日电---美国精致配饰品牌Coach(COH.N)周五称,其预托证券将以介绍形式在香港联交所主板作第二上市,并于12月1日开始买卖.
该公司在联交所一份声明中并称,已就最多约2.94亿份预托证券向联交所申请批准在港买卖,并按每手单位100份报价及买卖.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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