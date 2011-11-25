《香港报摘》--经济日报11月25日

* 要闻版头条:

--香港新楼盘除定价吸引外,亦纷以低息二按(次按)抢客,除了帮助用家取得足额按揭买楼外,亦吸引投资者入市.长实(0001.HK)于沙田大围新楼盘"盛世"推出首两年二按定息0.78厘,为现时本港市场最低水平;按揭额最高为楼价的20%.

* 其他:

--港交所(0388.HK)行政总裁李小加称,香港今年新股集资额的全球排名有可能退居第二,但截至10月底为止仍以268.5亿美元领先全球.

--大市淡静,衍生工具成交却异常活跃,牛熊证及认股证(俗称窝轮)昨日成交额合共228亿港元,占大市成交比重42.5%.

--市场消息指出,汇丰(0005.HK)旗下恒生银行(0011.HK)正拟将一般保险业务单独招标出售,估计作价介乎1.6-1.8亿美元.

--香港财经事务及库务局局长陈家强表示,欧元区国家债息上升,反映市场避险情绪升温,而市场资金短缺,更可能令欧元区经济陷于衰退.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.