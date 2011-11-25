《香港报摘》--信报11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--德国未在发行欧元债券和由欧洲央行救市这两大问题上作出让步,打消市场对欧洲尽快有大动作救市的希望,原本高开的欧洲股市也全线掉头向下.
* 其他:
--海洋公园两个酒店项目招标失败,因香港政府、海洋公园与项目发展商无法就补地价安排等完成磋商.
--市场消息指出,宝钢股份(600019.SS)母公司中国宝钢集团在香港发行的人民币债券,截至昨天下午尾端时间录得的认购金额已超过70亿元人民币.
--德昌电机(0179.HK)称,中期净利创历年新高的1.02亿美元,同比增长9%.
--利丰(0494.HK)行政总裁乐裕民表示,美国零售商开始减价促销,迎接零售旺季;另外,该公司仍寻求机会收购与美容业务相关的供应链项目.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。