〔港报财经评论〕欧罗继续寻底--信报11月25日

欧罗继续寻底/苏子

受到德国国债销情惨淡所影响,市场避险情绪进一步上升,而欧罗兑美元在前晚失守连日来一直稳守不破的1.3420/1.3450关键支持区,破位後此区域已成为汇价目前反弹时的重要阻力区,短线而言,只要乏力返回之上波动及收市,预料欧罗兑美元仍会继续往下寻底.留意欧罗兑美元在前晚所造的1.3317低位刚好为月线图100月SMA支持所在,此支持自去年9月以来便一直在月线图上稳守不破,而且其斜率仍以上升为主,故只要汇价在本月底收市时仍能明显守稳在100月SMA支持以上,则欧罗兑美元的走势便暂时不宜过分悲观,反而小心汇价在市场普遍相信有望进一步下破1.30心理关口之际,却出奇不意地来一个强而有力的反弹浪,杀众多在低位才追沽的小投资者投资者一个措手不及.

昨天为美国感恩节假期,故汇市的交投较为清淡,未见进一步破关而下.然而,汇价反弹高位则受制于上述的1.3420/1.3450阻力区,汇价曾一度高见1.3412水平.由于是美国假期的关系,故昨晚欧罗兑美元即使高收,但其收市价的参考价值并不高,因为当汇市交投回复正常後,汇价亦有机会回复假期前的弱势.不过,若然美国感恩节假期结束後,欧罗兑美元仍能守稳在上述的100月SMA支持不破,随後更成功升回1.3420/1.3450的重要阻力区以上波动及收市,那便要提防汇价在感恩节前失守1.3420/1.3450关键支持区只不过是大户在假期前的杀仓行为而已,故可视之为假突破的走势陷阱,届时投资者大可入市趁低买入欧罗兑美元博反弹,止蚀位则设在1.33关口以下.

按照正常的走势,欧罗兑美元在失守1.3420/1.3450关键支持区後,理应进一步下试由去年6月的1.1874低位升至今年5月的1.4940高位的61.8%及76.4%调整目标,目前两者分别处于1.3045及1.2598.但目前金融市场的走势往往不能用常理来解释,因此,欧罗兑美元在失守上述的1.3420/1.3450关键支持区後可以在100月SMA支持止跌回升,未有继续下试更关键的支持位亦不用感到奇怪.如下周初汇市交投回复正常後,欧罗兑美元已见企稳在1.3450水平以上波动,已可视作汇价暂时见底回升的警号.假如欧罗兑美元真的可以在100月SMA支持附近找到短期重要底部,则汇价反弹自上月27日的1.4247高位跌至前天的1.3317低位这段跌幅的23.6%及38.2%,目标分别为1.3536及1.3672.留意38.2%反弹目标已经突破汇价近期一直屡攻不破的20天SMA阻力,因此,稍後欧罗兑美元的反弹一旦成功突破38.2%目标,届时小心汇价会出现较急劲的单边升市.