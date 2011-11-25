〔港报财经评论〕短炒内房股,严守止赚蚀--经济日报11月25日

短炒内房股, 严守止赚蚀/余少文

市况低迷,不少中资股也跌得低残,只要小小消息或憧憬也可以刺激反弹,尤其外资行报告每每可以成为催化剂,好似花旗报告料发改委短期或上调电价,以改善发电企业火电业务亏损状况,带动香港中资电力股走高,最劲是华润电力(0836.HK)和华能国际(0902.HK)的5.7%和5.3%升幅,中国电力(2380.HK)表现最差也升3.7%.但提醒股民,好消息一旦公布,要记住落车.至于摩根士丹利报告则转 撑内房股,给予中国地产行业”吸引”评级,并看好雅居乐地产(3383.HK)和碧桂园(2007.HK),令这两只股份昨日急升超过10%,及带动其他内房股造好.报告指中国内地房地产市场的政策风险已见顶,随着中国内地房价下跌,及固定资产投资有放慢风险,相信内房股现有估值已反映未来可能面临的重大挑战.若然发展商在地理上及项目上有较高分散度,尤其在二、三线城市有业务,会更为吸引.

然而,内房股受中国不手软的打压下,楼价开始回落,国家统计局早前公布的70个大中城市楼价指数中,虽反映楼价较去年同期升幅持续回落,新建住宅销售价格10月升幅只有2.8%,为连续三个月升幅放缓,也是今年最低升幅.如以环比来看,10月更较9月下跌0.2%,为今年首次下跌,都在反映楼价回落中,可惜仍未见到中国有放软手脚的行为.当然,市场一直憧憬中国放松货币政策,尤其过去一个月已先後下调1年和3年期央票息率.近日又下调农村合作银行存款准备金率,再令市场相信中国会加快放松银根的力度,也憧憬今年底前开始全面下调存准率.股民也相信中国如放水,会对被打压多时的内房股有利,再配合大摩奏响摩笛,自可推高内房股.

由于内房股已下跌多时,股价低残因素下,不排除短期续有反弹空间.只是大摩报告亦预期中国内地未来数月,楼价和销量下跌会逐渐加快,一线城市楼价明年更可能跌15%,如预测成真,会对内房股股价带来震荡,内房股反弹过後又要继续整固.故股民短线追入内房股,也要严守止赚蚀位,见好要收.不少大行一直看好内房股,当中中国内地大行高华证券看好的内房股,昨日收市价跟目标价普遍潜在上升空间由27%-110%不等,即使在最差假设情况下设定的目标价,恒大地产(3333.HK)和龙湖地产(0960.HK)仍有上升空间,似乎都是短炒值得留意的股份.