〔港报社评〕资金流出欧洲,德国延误惹祸--经济日报11月25日

欧股昨因德意两国经济数据较预期佳而早段弹升,惟表面风光下,欧盟龙头德国前天卖债不理想,反映资金正潜离欧元区.若德国续反对欧央行量宽政策及欧元区共同债券,欧债危机再拖亦恐拖不过明年2月起欧猪还债高峰期.欧洲昨天经济数据的短暂小冲喜,难掩国际资金逐步流出欧元区,令欧债危机更为恶化的凶险.

从意大利和西班牙等欧猪债除欧央行已难有买家、法国10年期国债孳息飙穿3厘6、意西两国部分大银行存款剧减一成等,资金流出欧猪国已十分明显,欧盟能苦苦支撑,靠的是德国担当定海神针.但德国前天拍卖60亿欧元10年期国债,只售出约36亿欧元,其二手市场孳息过去两天亦由不足2厘,飙上近2厘2水平,凸显市场对欧债能脱困已逐渐失去耐性,投资者的忧心令资金不但从欧猪国家流失,更开始从德国流走,流出欧元区.

欧债危机愈救愈危,德国责任最大.各界早已指出,欧盟要缓解欧债危机,同时保住欧元区完整,有两步终必须走.其一,欧央行仿效美联储局再量化宽松政策大举印钞在市场扫入欧猪国债,此虽不治本,但可换取时间,让欧猪国家推行结构改革和重整财政,但德国以忧虑高通胀为由,坚拒欧央行再量宽.其二,让欧盟发行欧元区共同债券,即全体欧元成员国尤其德国,分担危国债务,令市场有信心欧债可逐步缓解.欧盟委员会昨便提出发行欧元区共同债券的三个构想,但德国总理默克尔即表反对.

明年是欧债还款高峰期,各国还债额是今年的5至10倍,明年2、3月更是意大利和希腊还债高峰中的峰顶,若资金继续流失只会令欧债更少买家,欧猪更难借新债 旧债,意大利岌岌可危,欧元区将陷崩溃边缘,欧盟恐已时间无多.欧债可能已进入倒数阶段,德国若还不决断,主动决定要背起欧债,还是与欧猪国割席,势必被市场牵着鼻子走,未来被迫出重手应急时,所付代价将会更大、欧元体系承受的冲击更重,环球市场与经济亦免不了赔输.