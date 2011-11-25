〔港报社评〕梁振英应为DTZ之败释疑--星岛日报11月25日

前金管局总裁任志刚昨日公开表态,支持唐英年.对于民望落後的唐,不但有提振声势的效果,还把公众焦点,转移至候选人能力、班底等具体议程之上.任志刚在香港金融界多年,参与特区过渡和1998年官鳄之战,属于重量级和有公信力的政经界人物.他的清晰表态,大有扭转唐营声势的作用.任志刚的发言,除了概括性的赞誉外,还明确预测未来几年,香港极有可能受到国际金融冲击,作为特首人选必须有应对能力.

在任志刚公开挺唐的同一日,梁振英宣布将会辞去他出任董事的英国上市公司DTZ的职位,以应付选举工作.不过,梁的请辞宣布,旋即触及他在商界怀疑触礁的弱点,有媒体立即追问他参选後,仍然保留亚太区职衔至明年1月是否恰当.对于外界的质疑,梁振英强调公司管理的亚太业务表现良好.对于经营失败是否代表能力有问题,又以不愁生活,个人还有股票、有现金作为答案.梁振英强调他管治的亚太业务一枝独秀,这只是钱币美丽的一面,另一面的真相是区内员工努力赚来的利润,全部都被欧洲业务吃掉,原先持有亚太区业务的股东,都无奈变成陪输.

面对任志刚高调挺唐,梁振英回应说香港应有具国际经营经验的人担任特首,同时强调金融事务要靠制度而非个人.无可否认,金融事务是以制度为先.然而,九八年打大鳄的经验说明,制度是死,需要靠人作出判断,特别是危机时期,领导的威信和眼光是维系公众信心和市场稳定的关键.DTZ事件究竟是梁在能力上的证明抑或是负资产,在于他有没有勇气面对,释除外界疑虑.