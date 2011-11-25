〔港报社评〕衍生工具产品交易主导大市方向--信报11月25日

感恩节前夕,全球经济阴霾密布.美股三大指数持续下跌,跌至近期新低.欧债危机不但没有因为希腊和意大利政治领导层变更而出现转机,反而有不断扩散的迹象,甚至蔓延至欧罗区以外的部分东欧国家,连德国国债拍卖也惨淡收场.60亿欧罗的10年期德国国债,只能向商业银行售出36亿4,400万欧罗,债息则飙升至2.04%,超越同年期的美债息率,反映市场资金紧绌,风险意识大大提高.

中国的经济情况也好不到哪里去.汇丰11月中国制造业采购经理指数再度回落至48,创32个月来新低,说明中国经济在外贸显着不振的情况下明显放缓.上综指数连跌六日,创出半年来最高的连跌纪录,而市场一直憧憬的中央放宽银根政策却迟迟未见出笼.值得注意的是,昨日港股又再出现喧宾夺主的情况,金融衍生工具产品交易再创新高,主导市场走向.牛熊证和窝轮全日成交金额分别高达13,491,000,000港元和9,322,000,000港元,占大市成交42.3%.单是瑞银发行的一只熊证成交金额已达1,192,000,000港元,比全日成交金额最大的建行还要多出近7千万港元,可见衍生工具炒卖情况之激烈.

金融衍生工具产品的产生,理论上是要为投资提供对冲风险的机会,实际上却因杠杆效应关系,可以以小博大,早已沦为赌博工具.由于交易成本比买卖股票为低,又有杠杆效应扩大收益以倍数计,在生意淡薄、不如赌博的市况下,每每成为各大中小户热中炒卖的对象,甚至因为成交金额过大关系,反客为主,成为主导大市走向的基本动力.财经事务及库务局局长陈家强在立法会回应提问时表示,截至今年10月底,窝轮和牛熊证的市值分别为23亿3千万港元和5亿7千万港元,估计发行商持有相关证券的所有对冲盘,约占这些证券每日成交约2%,相信没有系统性风险的问题.证券行不会向金融衍生工具产品交易提供借贷,当然不会出现系统性风险问题.但散户热中炒卖衍生工具产品,以赌博为主,终究也会出现个人信贷风险问题,一旦蔚然成风,对社会繁荣稳定肯定会带来不利的负面影响,更会严重损害香港国际金融中心的形象.对市场实际炒卖情况全不熟悉的财金官员又岂能掉以轻心、视而不见?