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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 08:54 BJT

《香港重要政经日程》--11月25日-12月1日

=====================今日香港主要政经消息===========================

11月25日(周五)

-- 亚洲物流及航运会议.

-- 木薯资源(0841.HK)公布中期业绩.

-- 润讯通信(0989.HK)公布中期业绩.

-- 庄士中国(0298.HK)公布中期业绩.

-- 文化传信(0343.HK)公布中期业绩.

-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.

-- 精优药业(0858.HK)公布中期业绩.

-- 远东酒店(0037.HK)公布中期业绩.

-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.

-- 汉登控股0448.HK公布中期业绩.

-- 德祥企业(0372.HK)公布中期业绩.

-- 德祥地产(0199.HK)公布中期业绩.

-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.

-- 信星集团(1170.HK)公布中期业绩.

-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.

-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.

*--10:00 市区重建局记者会.

--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东特别大会.

--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.

--11:00 中国户外媒体(0254.HK)股东周年大会.

--11:00 金威资源(0109.HK)股东周年大会.

--14:30 国浩集团(0053.HK)股东周年大会.

*--15:30 香港-深圳合作会议及签约仪式.

=====================近日香港主要政经消息===========================

11月28日(周一)

-- 亚伦国际(0684.HK)公布中期业绩.

-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.

-- 汇汉控股(0214.HK)公布中期业绩.

-- 亚洲资源(0899.HK)公布中期业绩.

-- 北京御生堂(1141.HK)公布中期业绩.

-- 其士国际(0025.HK)公布中期业绩.

-- 其士泛亚(0508.HK)公布中期业绩.

-- 中国水务(0855.HK)公布中期业绩.

-- 英皇娱乐(0296.HK)公布中期业绩.

-- 英皇国际(0163.HK)公布中期业绩.

-- 鸿兴印刷(0450.HK)公布中期业绩.

-- 欧舒丹(0973.HK)公布中期业绩.

-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.

-- 慕诗国际(0130.HK)公布中期业绩.

--09:30 中国环境资源(1130.HK)股东周年大会.

--10:30 维奥集团(1164.HK)股东特别大会.

--14:30 罗兵咸永道就本年度香港财政预算案召开记者会.

11月29日(周二)

-- 香港电讯信托(6823.HK)首日挂牌.

-- 大家乐(0341.HK)公布中期业绩.

-- 国美电器(0493.HK)公布第三季业绩.

-- 普拉达(1913.HK)公布第三季业绩.

-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.

-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.

-- 大快活(0052.HK)公布中期业绩.

-- 福和集团(0923.HK)公布中期业绩.

-- 福源集团控股(1682.HK)公布中期业绩.

-- 远东酒店实业(0374.HK)公布中期业绩.

-- 锦兴集团(0275.HK)公布中期业绩.

-- 香港食品投资(0060.HK)公布中期业绩.

-- 万威国际(0167.HK)公布中期业绩.

-- 意马国际(0585.HK)公布中期业绩.

-- 冠忠巴士(0306.HK)公布中期业绩.

-- 宇阳控股(1173.HK)公布中期业绩.

-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.

--09:30 中国工商银行(1398.HK)北京举行股东特别大会.

--15:00 中信大锰(1091.HK)特别股东大会.

11月30日(周三)

-- 第二届世界云计算大会.

-- 公布10月份货币统计数据.

-- 迪生创建(0113.HK)公布中期业绩.

-- 中国林大(0910.HK)公布中期业绩.

-- 中国药业(1093.HK)公布第三季业绩.

-- 中国卫生控股(0673.HK)公布中期业绩.

-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.

-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.

-- 蒙古投资集团(0402.HK)公布中期业绩.

-- 中联能源(0346.HK)公布中期业绩.

-- 德发集团(0928.HK)公布中期业绩.

--09:00 大唐发电(0991.HK)在北京举行股东特别大会.

--09:30 中国南方航空(1055.HK)在广州举行股东特别大会.

--10:00 铂阳太阳能(0566.HK)特别股东大会.

--11:00 中国林大(0910.HK)周年股东大会.

--11:30 天然乳品(0462.HK)周年股东大会.

*12月1日(周四)

-- 第二届世界云计算大会.

-- 公布10月份零售销售数据.

--11:00 昆仑能源(0135.HK)特别股东大会.

--14:30 思捷环球(0330.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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