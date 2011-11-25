《香港重要政经日程》--11月25日-12月1日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
11月25日(周五)
-- 亚洲物流及航运会议.
-- 木薯资源(0841.HK)公布中期业绩.
-- 润讯通信(0989.HK)公布中期业绩.
-- 庄士中国(0298.HK)公布中期业绩.
-- 文化传信(0343.HK)公布中期业绩.
-- 东星能源(0668.HK)公布中期业绩.
-- 精优药业(0858.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店(0037.HK)公布中期业绩.
-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.
-- 汉登控股0448.HK公布中期业绩.
-- 德祥企业(0372.HK)公布中期业绩.
-- 德祥地产(0199.HK)公布中期业绩.
-- 景福集团(0280.HK)公布中期业绩.
-- 信星集团(1170.HK)公布中期业绩.
-- 龙润茶(2898.HK)公布中期业绩.
-- 盈进集团(1386.HK)公布中期业绩.
*--10:00 市区重建局记者会.
--10:00 中国国航(0753.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 北京建设(0925.HK)股东特别大会.
--11:00 中国户外媒体(0254.HK)股东周年大会.
--11:00 金威资源(0109.HK)股东周年大会.
--14:30 国浩集团(0053.HK)股东周年大会.
*--15:30 香港-深圳合作会议及签约仪式.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月28日(周一)
-- 亚伦国际(0684.HK)公布中期业绩.
-- 雅天妮(0789.HK)公布中期业绩.
-- 汇汉控股(0214.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲资源(0899.HK)公布中期业绩.
-- 北京御生堂(1141.HK)公布中期业绩.
-- 其士国际(0025.HK)公布中期业绩.
-- 其士泛亚(0508.HK)公布中期业绩.
-- 中国水务(0855.HK)公布中期业绩.
-- 英皇娱乐(0296.HK)公布中期业绩.
-- 英皇国际(0163.HK)公布中期业绩.
-- 鸿兴印刷(0450.HK)公布中期业绩.
-- 欧舒丹(0973.HK)公布中期业绩.
-- 六福集团(0590.HK)公布中期业绩.
-- 慕诗国际(0130.HK)公布中期业绩.
--09:30 中国环境资源(1130.HK)股东周年大会.
--10:30 维奥集团(1164.HK)股东特别大会.
--14:30 罗兵咸永道就本年度香港财政预算案召开记者会.
11月29日(周二)
-- 香港电讯信托(6823.HK)首日挂牌.
-- 大家乐(0341.HK)公布中期业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布第三季业绩.
-- 普拉达(1913.HK)公布第三季业绩.
-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.
-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.
-- 大快活(0052.HK)公布中期业绩.
-- 福和集团(0923.HK)公布中期业绩.
-- 福源集团控股(1682.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店实业(0374.HK)公布中期业绩.
-- 锦兴集团(0275.HK)公布中期业绩.
-- 香港食品投资(0060.HK)公布中期业绩.
-- 万威国际(0167.HK)公布中期业绩.
-- 意马国际(0585.HK)公布中期业绩.
-- 冠忠巴士(0306.HK)公布中期业绩.
-- 宇阳控股(1173.HK)公布中期业绩.
-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.
--09:30 中国工商银行(1398.HK)北京举行股东特别大会.
--15:00 中信大锰(1091.HK)特别股东大会.
11月30日(周三)
-- 第二届世界云计算大会.
-- 公布10月份货币统计数据.
-- 迪生创建(0113.HK)公布中期业绩.
-- 中国林大(0910.HK)公布中期业绩.
-- 中国药业(1093.HK)公布第三季业绩.
-- 中国卫生控股(0673.HK)公布中期业绩.
-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.
-- 蒙古投资集团(0402.HK)公布中期业绩.
-- 中联能源(0346.HK)公布中期业绩.
-- 德发集团(0928.HK)公布中期业绩.
--09:00 大唐发电(0991.HK)在北京举行股东特别大会.
--09:30 中国南方航空(1055.HK)在广州举行股东特别大会.
--10:00 铂阳太阳能(0566.HK)特别股东大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)周年股东大会.
--11:30 天然乳品(0462.HK)周年股东大会.
*12月1日(周四)
-- 第二届世界云计算大会.
-- 公布10月份零售销售数据.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)特别股东大会.
--14:30 思捷环球(0330.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。