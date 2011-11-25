〔港报社评〕藉改革撤换主持人?港台难释清疑虑--明报11月25日

香港电台两名时事节目主持人周融和吴志森,接到港台通知,基于他们参与主持的节目要改革,由明年1 月起,港台不再聘用两人.监于周吴二人主持节目的方式和风格,一贯备受争议,特别是吴志森更属惹火人物,被一些左派中人视为眼中钉,所以,港台这个举措,被认为有打压节目主持人、收窄言论自由之嫌.港台否认一切阴谋论,强调与政治无关,也与新任处长邓忍光无关,只为改革需要云云.事态是否如此单纯,由于无确切资料印证事实并非如此,暂难定论.

周融和吴志森都以事出突然来形容此事,其中周融说以"平常心"看待,对于是否涉及政治压力,吴志森只说"真的难以回答".事实上,港台裁撤周吴二人,由一贯被塑造成港台守护神的副处长戴健文操刀,加上梁家永强调符合程序的改革解说,整幅画面是:连一直争取港台编辑自主,争取港台脱离政府成为公共广播机构的港台高层都这样说了,其他人还质疑什麽?

至于实质上能否保持现有言论自由空间,与主持人的属性很有关系.日後分别主持节目的梁家永和陈燕萍,梁是公务员,陈是港台全职合约员工,基本上等同公务员化.梁家永受到保障的程度较高,因为政府要解雇一名公务员,不是那麽容易的事,反而陈燕萍要定期续约,这种雇佣形态,她要有勇气,才敢在节目上不回避令政府难堪的言论.特别值得注意的是公务员化的结果,基于公务员要保持政治中立,一切敏感事项,会否在和稀泥、言不及义之间处理掉,言论自由空间会否被磨蚀净尽,且看港台交出怎样的答案.