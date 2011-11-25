〔港报社评〕减税须审慎,纾困应到位--文汇报11月25日

昨日,财政司司长曾俊华约见政党团体,为制订下年度财政预算案听取意见,大家都提出了减税的要求.事实上,香港税基狭窄,而来年经济逆转的风险累积,若再进一步减税,必然会动摇库房收入,因此减税一定要审慎,不可轻举妄动.同时,纾困应到位,而非人人有份,以避免需要帮助的人感到纾困不到位.财政预算案应将照顾的重点放在基层,推出更多元化、更到位的津贴,减轻基层生活压力,而非再推一刀切的全民派钱.

由于欧债危机恶化,经济预测普遍认为明年香港的经济不容乐观,但同时现时高企的通胀却不会迅速回落.因此,对于明年的财政预算,香港的政党都希望政府要加大力度抗通胀、保民生.照目前各界的反映意见来看,似乎不太赞成继续派钱来纾解民困,反而倾向宽减税项,包括宽减薪俸税和个人入息课税,及调高这两项税项的免税额.亦有要求政府把利得税率减至15%.香港的财政收入主要靠卖地的收益,明年经济转差,楼市走势下行趋势已有所显现,库房收入难免大受影响.

经济衰退、通胀未有大幅回落,基层市民受到的冲击最大,对于这些弱势社群,港府就应该提供针对性的支援,例如调低公屋租金,增加食物、交通津贴等.对于纾困措施没有顾及的N无人士,这些人多数是社会最基层的人士,他们并没有资格申请公屋或轮候极久而未能入住公屋,他们只能以高昂的费用租用"板间房".对他们的纾困措施更应到位.预算案应将有限资源运用到最有需要的低收入人士身上,令社会资源分配更加合理、公平.