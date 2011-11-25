《香港报摘》--其他报纸重要消息11月25日

* 明报:

--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清预期,明年中国货币政府将维持稳健,但或会调整对个别行业的信贷控制.

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿称,明年来自内地的贷款需求势必放缓,本港银行的贷款及存款息率可望回调.她相信,欧资行撤资本港的机会低,即使发生,本港银行亦有能力填补香港的资金缺口.

--据市场消息透露,在新股市场近月持续低迷下,由电讯盈科(0008.HK)分拆的香港电讯信托(6823.HK),公开发售部分认购金额不足两成.

* 苹果日报:

--消息人士透露,汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)昨日起进行第一浪裁员计划下的次阶段裁员安排,被裁人数约200多人.至明年春节後再推出第二浪精简计划.

* 东方日报:

--招金矿业(1818.HK)董事长路东尚表示,由于全球经济不稳定因素增加,加上欧美经济持续恶化,估计金价在今年内要升破2,000美元水平难度较大.

--中国风电(0182.HK)公布,旗下全资附属的中国风电能源与辽宁能源订立出售协议,将阜新泰合49%股权售予关联公司辽宁能源,代价为1.69亿元人民币.

* 文汇报:

--工银亚洲及建银亚洲推出人民币存款证及港元定存优惠,两者年利率分别可高达2.06厘及1.93厘.

* 大公报:

--创维数码(0751.HK)公布,截至今年9月底止六个月净利为4.61亿港元,按年增加30%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.