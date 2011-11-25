《香港报摘》--其他报纸重要消息11月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明报:
--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清预期,明年中国货币政府将维持稳健,但或会调整对个别行业的信贷控制.
--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿称,明年来自内地的贷款需求势必放缓,本港银行的贷款及存款息率可望回调.她相信,欧资行撤资本港的机会低,即使发生,本港银行亦有能力填补香港的资金缺口.
--据市场消息透露,在新股市场近月持续低迷下,由电讯盈科(0008.HK)分拆的香港电讯信托(6823.HK),公开发售部分认购金额不足两成.
* 苹果日报:
--消息人士透露,汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)昨日起进行第一浪裁员计划下的次阶段裁员安排,被裁人数约200多人.至明年春节後再推出第二浪精简计划.
* 东方日报:
--招金矿业(1818.HK)董事长路东尚表示,由于全球经济不稳定因素增加,加上欧美经济持续恶化,估计金价在今年内要升破2,000美元水平难度较大.
--中国风电(0182.HK)公布,旗下全资附属的中国风电能源与辽宁能源订立出售协议,将阜新泰合49%股权售予关联公司辽宁能源,代价为1.69亿元人民币.
* 文汇报:
--工银亚洲及建银亚洲推出人民币存款证及港元定存优惠,两者年利率分别可高达2.06厘及1.93厘.
* 大公报:
--创维数码(0751.HK)公布,截至今年9月底止六个月净利为4.61亿港元,按年增加30%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。