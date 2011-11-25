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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 09:19 BJT

〔香港个股〕SBI称与中国百年人寿保险组策略联盟,拓展网上金融产品推广

路透香港11月25日电---日本网上金融集团SBI Holdings(思佰益)(8473.T)6488.HK周五称,该公司与中国百年人寿保险公司组成策略联盟,以在中国拓展网上金融产品推广渠道.

思佰益的公告并称,将与总部位于大连的百年人寿成立一家合资企业,目标于2012年财年的下半年投入营运.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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