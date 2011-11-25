〔香港个股〕SBI称与中国百年人寿保险组策略联盟,拓展网上金融产品推广

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月25日电---日本网上金融集团SBI Holdings(思佰益)(8473.T)6488.HK周五称,该公司与中国百年人寿保险公司组成策略联盟,以在中国拓展网上金融产品推广渠道.
思佰益的公告并称,将与总部位于大连的百年人寿成立一家合资企业,目标于2012年财年的下半年投入营运.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。