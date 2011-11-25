(重发)〔离岸人民币〕宝钢首笔点心债以区间下限定价,共募集36亿元--销售文件

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路透香港11月25日电---据路透周五获得的销售文件,中国最大钢厂之一的宝钢集团首笔点心债募集36亿元人民币,二、三和五年期息率分别为3.125%、3.50%和4.375%.

这三个年期的点心债均以息率指导区间下限定价.此前确定的息率区间为两年期3.125-3.375%,三年期3.5-3.75%,五年期4.375-4.625%.[ID:nCH0087727]

销售文件并显示,两年期的发行规模为10亿元,三年期为21亿元,五年期为5亿元.

宝钢集团为上市公司宝钢股份(600019.SS)的母公司,此前获国务院和国家发改委批准,赴香港发行65亿元人民币债券,为境内企业首家.

该笔点心债券获得三家评级机构的评级,分别为A3(穆迪)、A(标普)和A-(惠誉).

汇丰控股(0005.HK)和德意志银行(DBKGn.DE)为是次点心债发行的联合全球协调人;其并与招商证券(香港)、星展银行(DBSM.SI)、工银国际和渣打(2888.HK)担任联合账簿管理人和牵头人.(完)