(重发)〔离岸人民币〕宝钢首笔点心债以区间下限定价,共募集36亿元--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(修正第三段错字)
路透香港11月25日电---据路透周五获得的销售文件,中国最大钢厂之一的宝钢集团首笔点心债募集36亿元人民币,二、三和五年期息率分别为3.125%、3.50%和4.375%.
这三个年期的点心债均以息率指导区间下限定价.此前确定的息率区间为两年期3.125-3.375%,三年期3.5-3.75%,五年期4.375-4.625%.[ID:nCH0087727]
销售文件并显示,两年期的发行规模为10亿元,三年期为21亿元,五年期为5亿元.
宝钢集团为上市公司宝钢股份(600019.SS)的母公司,此前获国务院和国家发改委批准,赴香港发行65亿元人民币债券,为境内企业首家.
该笔点心债券获得三家评级机构的评级,分别为A3(穆迪)、A(标普)和A-(惠誉).
汇丰控股(0005.HK)和德意志银行(DBKGn.DE)为是次点心债发行的联合全球协调人;其并与招商证券(香港)、星展银行(DBSM.SI)、工银国际和渣打(2888.HK)担任联合账簿管理人和牵头人.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。