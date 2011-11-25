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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 10:35 BJT

〔背景资料〕香港主要人民币债券发行情况一览

世界银行 5 0.95 2

2010.10 亚洲开发银行 12 2.85 10

(合成型人民币债券)

2011.3 宝龙地产(1238.HK) 7.5 11.5 3

2011.1 瑞安房地产(0272.HK) 35 7.625 4

2011.1 佳兆业集团(1638.HK) 20 8.5 3

2011.1 恒大地产(3333.HK) 92.5 7.5/9.25 3/5

2011.1 中骏置业(1966.HK) 20 10.5 5

2010.12 瑞安房地产(0272.HK) 30 6.875 3

注: *为新增.(完)

--整理 陈敏; 审校 曾祥进

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