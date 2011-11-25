〔背景资料〕香港主要人民币债券发行情况一览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
世界银行 5 0.95 2
2010.10 亚洲开发银行 12 2.85 10
(合成型人民币债券)
2011.3 宝龙地产(1238.HK) 7.5 11.5 3
2011.1 瑞安房地产(0272.HK) 35 7.625 4
2011.1 佳兆业集团(1638.HK) 20 8.5 3
2011.1 恒大地产(3333.HK) 92.5 7.5/9.25 3/5
2011.1 中骏置业(1966.HK) 20 10.5 5
2010.12 瑞安房地产(0272.HK) 30 6.875 3
注: *为新增.(完)
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。