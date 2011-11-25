〔投行观点〕新的人民币汇率制度不久或形成,双向波动可期--巴克莱资本

路透香港11月25日电---巴克莱资本最新发布报告指出，新的人民币汇率制度可能不久就会形成，这可为双向货币波动铺平道路、改进参考一篮子货币汇率制度和减缓外汇储备的积累。

这种变化将可能由当局涵盖人民币可兑换、使上海成为国际金融中心和将人民币包括在国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子中的更广泛的议程推动。然而，这种变化的助推力可能与最近的升值压力缓和有关。

随着外部盈馀的缩小和资本流入的放缓，人民币已不再被明显低估。过去两个星期以来，国内市场上即期汇率曾多次被交易到交易区间较弱的一端。

报告指出以下几个方面可发生变化，包括扩大交易区间，将人民币/美元的日间波幅扩大到上下1%；允许更大范围的双向汇率波动；更多地使用货币篮子，允许兑美元的即期汇率更大的波动范围。

不过，该行仍然预期在贸易加权的基础上人民币年均升值5-10%，但在新的制度下，经济和金融形势的不利变化可能时不时地诱发多次的货币贬值。(完)