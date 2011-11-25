〔投行观点〕新的人民币汇率制度不久或形成,双向波动可期--巴克莱资本

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月25日电---巴克莱资本最新发布报告指出，新的人民币汇率制度可能不久就会形成，这可为双向货币波动铺平道路、改进参考一篮子货币汇率制度和减缓外汇储备的积累。
这种变化将可能由当局涵盖人民币可兑换、使上海成为国际金融中心和将人民币包括在国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)篮子中的更广泛的议程推动。然而，这种变化的助推力可能与最近的升值压力缓和有关。
随着外部盈馀的缩小和资本流入的放缓，人民币已不再被明显低估。过去两个星期以来，国内市场上即期汇率曾多次被交易到交易区间较弱的一端。
报告指出以下几个方面可发生变化，包括扩大交易区间，将人民币/美元的日间波幅扩大到上下1%；允许更大范围的双向汇率波动；更多地使用货币篮子，允许兑美元的即期汇率更大的波动范围。
不过，该行仍然预期在贸易加权的基础上人民币年均升值5-10%，但在新的制度下，经济和金融形势的不利变化可能时不时地诱发多次的货币贬值。(完)
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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