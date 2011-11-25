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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 12:03 BJT

〔香港个股〕东方海外称已将去往欧洲的运力减少20%

路透香港11月25日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)主席董建成周五称,已将去往欧洲的运力减少20%.

"亚太区不错,还在增长.问题在于亚洲往美国和欧洲的航线."他在一个行业会议间隙对记者表示.

他并称,全球集装箱运输行业在第三季度是亏损的,明年的行业前景也不乐观.(完)

--记者 梁淑芬; 编译 陈敏; 审校 林高丽

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