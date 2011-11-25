〔香港个股〕东方海外称已将去往欧洲的运力减少20%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月25日电---香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司(0316.HK)主席董建成周五称,已将去往欧洲的运力减少20%.
"亚太区不错,还在增长.问题在于亚洲往美国和欧洲的航线."他在一个行业会议间隙对记者表示.
他并称,全球集装箱运输行业在第三季度是亏损的,明年的行业前景也不乐观.(完)
--记者 梁淑芬; 编译 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。