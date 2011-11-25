〔香港新股〕周大福招股价区间15-21港元,最多募集28.3亿美元--消息

路透香港11月25日电---一位消息人士周五表示,香港珠宝商周大福香港IPO(首次公开发售)招股区间定在每股15-21港元,预计最多可筹集28.3亿美元.

据路透此前获得的销售文件,周大福是次IPO将发行10.5亿股股份,相当于上市後股本10.5%,并初步定于11月28日开始路演,12月8日定价及15日在联交所挂牌上市.[ID:nCH0086737]

高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.(完)

--采访 Elzio Barreto;撰写 李珊珊; 审校 张喜良