〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得27亿美元资金流出--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月25日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金本周录得27亿美元资金流出,因欧债危机的不确定性仍存.
报告称,在新兴市场上遭遇最严重资金外流的是CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲),资金流出占资产管理总值0.9%;亚洲除日本外和拉丁美洲的资金流出均占资产管理总值约0.3%.
报告并称,在国家基金中,韩国遭遇最严重赎回,资金净流出占资产管理总值2.6%.事实上,韩国国家基金已经连续四周录得资金流出.
此外,10月亚洲除日本地区基金的现金比例仍低于历史均值.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。