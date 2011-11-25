〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得27亿美元资金流出--花旗

路透香港11月25日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金本周录得27亿美元资金流出,因欧债危机的不确定性仍存.

报告称,在新兴市场上遭遇最严重资金外流的是CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲),资金流出占资产管理总值0.9%;亚洲除日本外和拉丁美洲的资金流出均占资产管理总值约0.3%.