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亚洲 | 2011年 11月 25日 星期五 14:30 BJT

〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得27亿美元资金流出--花旗

路透香港11月25日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金本周录得27亿美元资金流出,因欧债危机的不确定性仍存.

报告称,在新兴市场上遭遇最严重资金外流的是CEEMA(中欧、东欧、中东和非洲),资金流出占资产管理总值0.9%;亚洲除日本外和拉丁美洲的资金流出均占资产管理总值约0.3%.

报告并称,在国家基金中,韩国遭遇最严重赎回,资金净流出占资产管理总值2.6%.事实上,韩国国家基金已经连续四周录得资金流出.

此外,10月亚洲除日本地区基金的现金比例仍低于历史均值.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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