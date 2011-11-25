〔美国个股〕Gap预计2012财年底前在中国店铺数将增两倍至45家

* 至明年1月底,Gap将在中国拥有15家店

* 2012财年底中国区店铺数将成长两倍至45家

* 寻觅适当人才是中国市场遭遇挑战之一

路透香港11月25日电---美国最大的服装零售业者--Gap Inc(GPS.N)周五表示,尽管进入中国市场的时间相对较晚,但却是最好的时点,预计2012财年底前中国及香港销售网路将成长两倍至45家.

以"美式时尚休闲风"为号召的Gap,首家香港旗舰店今日在国际品牌林立的中环区举行开幕试卖,与其他早已在香港设点的Coach(COH.N)、H&M(HMb.ST)等比邻而居,而未来数个月内,另一家美国品牌Abercrombie & Fitch(ANF.N)也将在同一区加入战局.

去年11月甫进入中国市场的Gap,目前在北京、上海等一线城市已有八家店面,另据Gap中国区总裁杨得铭介绍,包括12月在杭州、天津开设的两家新店,至明年1月底前其总店铺数将增至15间.

尽管展店速度很快,不过其他竞争对手如:瑞典Hennes & Mauritz(H&M)、西班牙Inditex(ITX.MC)旗下的"ZARA"以及日本Fast Retailing (9983.T)的"优衣库"(Uniqlo)等,早已进入中国这个全球成长最快的零售市场.

"我们认为现在是进入中国市场最好的时间(perfect timing),"杨得铭在这栋四层楼高、据传月租高达500万港元的店铺中向记者表示.

"如果你看中国的收入结构,以前是一个大"Ａ"型,高收入只占一小部份,所以市场充斥低价、低品质的商品.现在是"杏仁型(almond shape)",高收入还是小部份,但中层的收入提高了很多.Gap不是奢侈品品牌,但也不便宜,我们需要的就是中产客层(middle class)."他说.

顾问公司Boston Consulting先前表示,在中产阶层消费力迅速成长下,中国时尚品市场规模未来10年将成长两倍至1.3兆人民币.

**政策支持,中国零售市场可期**

杨得铭同时指出,中国政府的"十二五"(2011-2015年)计划里重视内需发展,使得中国零售市场前景可期,"我们也希望置身其中."

然而,他也表示,目前在中国市场发展遭遇到的挑战是人才,包括找到适合的工作夥伴并留住他们.

拥有"Bauhaus"、"TOUGH Jeansmith"等品牌的香港包浩斯(0483.HK)昨日表示,由于缺乏适当管理人才及工作团队,公司可暂停扩充新店铺的步伐,直到整体表现有所改善.[ID:nCH0088147]

1969年在美国旧金山成立的Gap,产品涵盖男女服装、童装、配件以及保养品等.Gap总公司旗下还有Old Navy、Banana Republic等品牌.

Gap目前于90个国家及地区拥有约3,100家店铺,约200家特许经营店.目前还没有在台湾开店的计划.(完)