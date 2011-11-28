《焦点人物》鲜为普通人所知的中国"金融元老"王洪章将执掌建行

* 中国央行纪委书记王洪章将掌舵建设银行

* 王洪章:57岁,鲜为民众所知的金融元老级人物

* 入主上市的国有银行,需先树立公众形象

* 恰逢经济转型期,将面对更大挑战

记者 毕晓雯

路透香港11月28日电---中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长一职的音乐木马,在空转了一个月後,终于停在了并不为普通人所熟知的中国央行纪委书记王洪章面前.

这位金融界元老正迎来角色转换的新挑战:从广大投资者颇为陌生的监管层高官,到站到镁光灯下的大型上市银行掌门人.

现年57岁的王洪章,在中国金融部门沉浸多年,经验丰富,要管理与经营一家商业银行可谓轻车熟路.但面对中国经济转型的调整期,与经济周期同呼吸共命运的银行业将面临不少困难,如何交出广大股东满意的试卷,其实并不轻松.

可以说,作为上市公司的董事长,胜任角色的难度要远远大于中国央行的纪委书记.需要的不仅是德才兼备的素质,还需要30多万建行员工的认可,还有全球超过120万户建行股票投资者的支持.

"王洪章是中国现代金融业的元老级人物,对中国金融历史的变迁非常熟悉,管理、经营建设银行对他不是难题,"国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌称.

1978年,从辽宁财经学院金融系毕业的王洪章进入人民银行信贷局工作.直至1984年,国家将人民银行的商业银行职能剥离出去成立四大商业银行,王洪章便以创建者的身份进入工商银行.

在工商银行,王洪章先後主管过信贷部及资金计划部的工作,直至担任总行营业部总经理一职,掌管从业务到人事的全面工作.

1996年,王洪章则调任人民银行任稽核监督局副局长.由于这一时期,正是中国开启金融改革大幕,四大国有银行开启剥离不良资产、建立现代企业制度的转型关键时期,对金融体系的全面稽核监督工作,令他对银行业的现代化管理、经营风险有了全面的认识.

"王洪章过去的经历显示他对金融业务很熟悉,特别是近年来他一直从事业务稽核和纪检工作,对经营风险的认识很深刻,"夏斌称.

公开的资料显示,2000年初,时任央行成都分行行长的王洪章针对基层工作的具体问题,便提出了应加大对中小企业进行金融支持.发表在"中国金融"杂志上的该篇文章指出,中小企业特别是广大的民营企业是未来相当长一段时期中国经济发展中最活跃的群体,是中国经济的支撑点,也是吸纳失业人员的重要阵地.因此,支持中小企业发展是金融业义不容辞的责任.

他在文中对中小企业信用评级、中小企业贷款担保,以及商业银行在服务中小企业中自身存在的问题都进行了阐述.

而这些观点,恰与当前监管层通过财税及信贷等各项政策,大力扶持中小企业的方向不谋而合.

**新角色:更大的挑战**

作为上市公司的新招牌,如何在做好银行管理经营的同时,尽快树立自已的公众形象,给广大投资者的投资信心加分,或许是多年从事纪检工作的王洪章面对的最大转换.

建行前任董事长郭树清同样来自中国央行,他爱惜羽毛,多年来都保持了谦逊、博学的"官员+学者+银行家"的形象.

在夏斌眼里,王洪章相当的干练,不仅业务能力强,在处理"人的关系"这一复杂问题上也颇有建树.而据熟悉王洪章的工行老员工介绍,王洪章在总行经营部任总经理时,对下属员工也很关心.

"他上上下下的关系都处得很好,在工行总行营业部时,员工对他的口碑不错,"一位前工行的人士表示.

该位人士称,由于中国的政策制定都是采取自上而下的实施步骤,任何人在银行的经营与创新上,并不会有太大的突破性举动."做好人的工作可能更重要一些."

但不容乎视的是,中国金融改革已经如箭在弦,汇率、利率、资本管制三大悬念未来将逐步破解,一旦这些金融业务的市场化要素全部实现,银行如何在经营上取得优于同业的表现,将会是所有银行必须面对的难题.

"现在的银行经营没有太大的难题,政策保护下的利差收入贡献了巨额的利润.但以後就难说了,"一位国有银行的高管称,"中国经济调整时期的问题,都会在银行的经营中曝露出来."

"这个时候,对王洪章才是考验,"他说.(完)