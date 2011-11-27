《香港报摘》--经济日报11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--前香港行政会议召集人梁振英昨在500名支持者撑场下,宣布参选下届特首.
* 其他:
--恒生指数今年以来累跌23%,基金经理普遍不抱"博反弹"的奢望,相信在全年最後1个多月,港股大有可能陷入窄幅上落的闷局.
--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,有本地银行将实质按揭利率上调至逾3厘之後,目前的按揭利率水平已经合理,恒生将会再战按揭业务,扩展相关贷款组合.
--银行界消息指出.多间银行正研究要求金管局放宽人民币未平仓合约占比不多于10%的规定,并会在收集业界反应後,最快在明年经银行公会提交金管局.
--中聚电池(0729.HK)公布截至今年9月底止中期净亏损收窄至1.18亿港元,去年同期亏损10.6亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。