〔中国金融〕建行及农行本周初开董事会选举董事长,人选已无悬念--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---两位熟悉情况的人士周一表示,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行 (601288.SS)(1288.HK)将于周初召开董事会,以选举空缺一月之久的董事长之职.
消息人士称,因央行纪委书记王洪章和国家开发银行行长蒋超良已被决策层任命为上述两行的党委书记,顺利当选董事长无悬念.
"董事会选举的程序还是要走,公告这两天内就出."上述中的一位人士称.
建行和农行相关人士则表示不便评论.
此前,媒体已广泛报导,决策层已在相关会议上确定王洪章和蒋超良将分别出任建设银行和农业银行党委书记.[ID:nCN15NZ67h]
--记者 毕晓雯; 审校 王丰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。