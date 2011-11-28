《香港报摘》--信报11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--香港特首选战白热化,前行政会议召集人梁振英正式宣布参与2012年行政长官选举,其竞选班底及支持者也曝光.
* 其他:
--除周大福外,另外三支新股--豪特保健(OTO)、中国休闲食品以及中国多金属均举行投资者推介会.
--华润水泥(1313.HK)上周邀请媒体参观广东封开县厂房时称,公司有信心今年销售可达5,000万吨,而明年水泥的供求不会出现恶化.
--东方航空(0670.HK)称,其副总经理张建中由于工作变动,请求辞去现任职务.
--中亚能源(0850.HK)公布截至今年9月底止中期亏损扩大至8,595万港元,每股亏损2.08港仙.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。