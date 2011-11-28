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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:09 BJT

《香港报摘》--信报11月28日

* 头版头条:

--香港特首选战白热化,前行政会议召集人梁振英正式宣布参与2012年行政长官选举,其竞选班底及支持者也曝光.

* 其他:

--除周大福外,另外三支新股--豪特保健(OTO)、中国休闲食品以及中国多金属均举行投资者推介会.

--华润水泥(1313.HK)上周邀请媒体参观广东封开县厂房时称,公司有信心今年销售可达5,000万吨,而明年水泥的供求不会出现恶化.

--东方航空(0670.HK)称,其副总经理张建中由于工作变动,请求辞去现任职务.

--中亚能源(0850.HK)公布截至今年9月底止中期亏损扩大至8,595万港元,每股亏损2.08港仙.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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