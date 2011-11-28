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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月28日

路透香港11月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7941港元HKD=)

美股道琼工业指数.DJI周五收低25.77点,或0.23%,报11,231.78点.因迟迟未能出台欧债危机解决方案令投资者远离高风险资产.[ID:nCN1244128]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 171.930 -1.25 16594 13.400 -0.74

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.210 2.66 151020 3.495 0.14

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.460 -0.54 151279 73.982 -0.02

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.890 0.11 88890 19.168 -0.79

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.640 -0.31 20568 9.403 0.14

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.100 0.29 45648 7.958 -0.28

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 35.920 0.25 394292 55.993 -0.19

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.230 0.36 10994 4.616 -0.29

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.020 -0.69 154886 15.604 -0.87

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.230 0.54 42472 17.326 -0.42

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.210 5.79 54643 4.133 -1.60

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.040 0.17 5155 3.747 -0.07

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.170 5.16 2104 1.494 -50.20

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.400 3.00 43166 0.374 -1.55 (完)

--整理 雷美珍

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