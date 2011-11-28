《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7941港元HKD=)
美股道琼工业指数.DJI周五收低25.77点,或0.23%,报11,231.78点.因迟迟未能出台欧债危机解决方案令投资者远离高风险资产.[ID:nCN1244128]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 171.930 -1.25 16594 13.400 -0.74
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.210 2.66 151020 3.495 0.14
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.460 -0.54 151279 73.982 -0.02
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 36.890 0.11 88890 19.168 -0.79
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.640 -0.31 20568 9.403 0.14
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 102.100 0.29 45648 7.958 -0.28
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 35.920 0.25 394292 55.993 -0.19
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.230 0.36 10994 4.616 -0.29
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.020 -0.69 154886 15.604 -0.87
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 22.230 0.54 42472 17.326 -0.42
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 21.210 5.79 54643 4.133 -1.60
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.040 0.17 5155 3.747 -0.07
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.170 5.16 2104 1.494 -50.20
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.400 3.00 43166 0.374 -1.55 (完)
--整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。