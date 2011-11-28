〔香港新股〕香港电讯信托称其香港IPO公开发售部分认购不足

路透香港11月28日电---香港主要电讯营运商--香港电讯信托与香港电讯有限公司(6823.HK)周一称,其香港IPO(首次公开发售)的公开发售部分录得认购不足,而国际发售部分则录得适度超额认购.

香港电讯信托的公告并称,接获供散户认购的公开发售申请共2,431万个合订单位,占公开发售部分的11.8%,或整个IPO发售额的1.2%.因此,认购不足之部分已重新分配至国际发售.

公告称,中国联合网络通信集团的间接全资附属公司China Netcom Corporation Limited已申请并已获悉数分配其优先发售项下的保证配额,占全球发售初步提呈发售以供认购的股份合订单位总数约1.9%及紧随全球发售完成後已发行股份合订单位总数约0.6%.

香港电讯信托由电讯盈科(0008.HK)分拆作独立上市,其合订单位的发售价为每股4.53港元,共发售20.53亿个单位,周二(11月29日)在联交所挂牌上市.(完)

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