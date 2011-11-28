〔香港新股〕香港电讯信托称其香港IPO公开发售部分认购不足

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---香港主要电讯营运商--香港电讯信托与香港电讯有限公司(6823.HK)周一称,其香港IPO(首次公开发售)的公开发售部分录得认购不足,而国际发售部分则录得适度超额认购.
香港电讯信托的公告并称,接获供散户认购的公开发售申请共2,431万个合订单位,占公开发售部分的11.8%,或整个IPO发售额的1.2%.因此,认购不足之部分已重新分配至国际发售.
公告称,中国联合网络通信集团的间接全资附属公司China Netcom Corporation Limited已申请并已获悉数分配其优先发售项下的保证配额,占全球发售初步提呈发售以供认购的股份合订单位总数约1.9%及紧随全球发售完成後已发行股份合订单位总数约0.6%.
香港电讯信托由电讯盈科(0008.HK)分拆作独立上市,其合订单位的发售价为每股4.53港元,共发售20.53亿个单位,周二(11月29日)在联交所挂牌上市.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。