《香港报摘》--其他报纸重要消息11月28日

* 明报:

--据市场消息指出,将于下周三开始路演的另一新股上海宝信,因应市况亦将集资额下调最多50%,至32.2-41亿港元.

* 星岛日报:

--渣打集团(2888.HK)(STAN.L)执行董事兼亚洲区行政总裁白承睿表示,要开拓沙特阿拉伯及南非两地市场,以配合集团的发展路向,现正静待机会,在当地收购商业银行.

--香港屋宇署的资料显示,今年首九个月共有29个私宅项目正式动工,总数涉及7,177伙;较去年同期的3,194伙增加1.25倍,创下近四年的同期新高.

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加表示,未来五年货币及商品市场的发展机会是非常大,港交所董事局将于明年1月举行集思会,勾画相关战略蓝图.

* 苹果日报:

--市场消息称,今天开始国际配售的周大福珠宝(1929.HK)预测截至2012年3月底止年度净利不少于63亿港元,按年增长逾80%.

--瑞安建业(0983.HK)行政总裁黄勤道表示,希望早日完成处理水泥资产,稳定派息.

--味千中国(0538.HK)的武汉配餐中心因卫生问题被东西湖区食品药品监督管理局责令整改.

--市场消息称,中国多金属矿业今天展开路演,招股价介乎2.34-3.9港元,集资高至19.5亿港元.

* 东方日报:

--蒙古能源(0276.HK)公布,其长达311公里之胡硕图公路已获得蒙古有关机构检验通过,即将开展煤炭运输.

* 文汇报:

--香港华润新能源控股有限公司近日与贵州黎平县签订了进行风能资源开发利用、风电项目投资建设的投资协议.据了解,该项目总装机规模约30万千瓦,总投资约30亿港元.

* 大公报:

--联华超市(0980.HK)总经理华国平表示,已经得到公司大股东百联集团的确认,集团将其拥有的华联吉买盛约20家大卖场适时注入联华超市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.