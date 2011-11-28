〔港报财经评论〕大市静极思动,股民寄望明年--经济日报11月26日

大市静极思动, 股民寄望明年/余少文

大市继续闷局,尤其大市成交额跌至不足400亿港元,国企指数成交额也降至今年新低,反映股民采观望策略,大市处于静极思动状况.惟证券商普遍看好中资股明年表现,国指目标平均值达12,400点.国企指数昨日跌170点或1.8%,收9,395点,成交额70亿港元,是今年最低成交额,仍有17%主板H股可以逆市上升,都以三、四线股份为主.而红筹指数则跌50点或1.42%,收3,505点,成交额28亿港元.至于A股继续疲弱,沪深300指数仍然受制2,600点,或要下试2,500点,即今年支持位所在.其实,大市成交显着缩减,反映股民对後市缺乏方向,只要有波幅宁可炒期指或牛熊证.即使圣诞节将至,过去圣诞钟炒汇丰控股(0005.HK)的惯性,料会消失,惟大市持续疲弱,不少股份已跌至低残,不排除稍後有零售股炒作空间,作为迎接圣诞节来临.只是股民在现水平处于被动,不宜贸然入市博反弹,尤其大市在静极思动局面,一旦确认方向,走势会急劲,如向上突破,可以三数日内升至11,000点.若然下跌,也可以短时间内跌至8,000点水平,建议投资者隔岸观火,总好过贸然入市.

当然,大市跌至现水平,除非欧洲问题可以突然间消失,否则今年大局已定,国指未必能重上10,000点作年结,只好展望明年.由于仍一个多月才结束2011年,初步综合多间证券商对国指明年预测,发现券商都看好明年大市,暂时是瑞信看得最差,明年目标11,500点,最好是大华继显的13,230点,目前券商平均预测目标约12,400点,以国指昨日收市跟预测平均值作比较,潜在上升空间达32%.

大市明年走势,除了取决于欧美债市,也要看中国政策变化,因为中国内地经济近年放缓,今年首三季GDP升幅已降至9.4%,料全年不足9.4%,撇除2008年金融海啸,会是2002年以来最低水平,而明年GDP应该会降至不足9%.中国会否放松银根,如下调存款准备金率或减息,令新增贷款增加,刺激内需,认为是股市能否走出谷底的关键所在.正如摩根大通亚太区董事总经理龚方雄日前在中国内地表示,中国内地年底如下调存准率,伴随而来会是好几年的大牛市,而不仅仅是一波反弹行情.至于中国经济工作会议稍後会召开,希望有较明确方向,否则A、H股12月会继续捱打,大市或会以闷局来结束失望的2011年,股民便要继续采取守势至明年.相信明年首季会有较明确政策方向,人民银行或会下调存准率或减息,届时市场便可确认中国放松货币政策,国指便可以摆脱目前的困境.