〔港报社评〕特首选举,面向港人重于选委--经济日报11月28日

唐英年、梁振英过去两日分别宣布参选特首,一个胜在经验一个胜在理念,在选委中各有支持,竞争激烈.但两人绝不可只面对选委,更须面对公众,展现能力,赢取民意支持.此不单为未来施政立民意基础,更推动民主进程.藉选战赢民心,为施政立基础.继唐英年之後,梁振英昨宣布参选特首,泛民主派何俊仁虽极有可能参选,惟焦点仍聚焦唐梁身上,因两人实力相若,亦不乏政经猛人支持,中央现时又无明确表态,两人均很有机会做特首,竞争势必激烈.