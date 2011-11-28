〔港报社评〕特首选举,面向港人重于选委--经济日报11月28日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
唐英年、梁振英过去两日分别宣布参选特首,一个胜在经验一个胜在理念,在选委中各有支持,竞争激烈.但两人绝不可只面对选委,更须面对公众,展现能力,赢取民意支持.此不单为未来施政立民意基础,更推动民主进程.藉选战赢民心,为施政立基础.继唐英年之後,梁振英昨宣布参选特首,泛民主派何俊仁虽极有可能参选,惟焦点仍聚焦唐梁身上,因两人实力相若,亦不乏政经猛人支持,中央现时又无明确表态,两人均很有机会做特首,竞争势必激烈.
在现行体制下,唐梁须获1,200名选委中大多数支持才可当选,争取选委支持固然重要,但更重要的是,必须更多聆听民意,赢取民心,争取高民意支持,否则纵获选委支持,而失却民望,选委投票与人民支持之间落差太大,只会令当上特首者未来5年管治都举步维艰.今次特首选战将承前启後,不但要争取公众支持,提高执政基础,亦须再踏前一步迈向特首普选.现时无论是哪个候选人,都须做到两点.其一,要聆听及明白民众诉求.候选人不但要落区聆听民意,更必须有能力分析、消化民意,并能明确说出民众诉求.其二,要展现执政能力.对公众所需所想,候选人必须向公众展现有信念、有经验、有能力提出及落实解决方法,不能只徒空谈.
选战"与民共舞"推动民主前进.因此,无论梁振英、唐英年还是其他候选人必须积极面对公众,赢取民心、民意,透过特首选举"与民共舞",才有机会成为获得民意支持施政,推动民主向前的新特首.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。