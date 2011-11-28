〔港报社评〕审计署早揭种票漏洞,林瑞麟难辞其咎--明报11月28日

香港区选过後,种票疑案愈揭愈多,但原来香港审计署早于2006年已指出选民登记依赖自动申报,没有核实选民住址,“在极端的情况下,由于可能会发生种票事件,选举的公平可能受到损害”.当时审计署要求港府考虑实施抽查机制,但从今年的种票疑案来看,情况不但无改善,反而恶化了,对此,过去长期负责政制事务的香港现任政务司长林瑞麟难辞其咎.若林瑞麟及相关部门无法给予公众满意的交代,市民难免质疑,现时浮现的种票疑案是政府长期纵容的恶果.

当时香港审计署提出多项具体建议,包括研究要求可疑个案提供证明文件以供核实、考虑抽查选民登记册上的登记住址等.政府上周回覆本报称已适当跟进,并已实施查核机制,以抽查方式核实选民登记册上的登记选民住址,但反观这次区选後各可疑个案的严重、荒谬及普遍程度,以传媒有限的人力物力也能找出多个可疑个案,港府在过去数年到底是尽力执法还是敷衍了事长期纵容,公众看在眼里,自有判断.

过去部分港人及政党纵使对选举胜负感到失望,最终也尊重选举结果,因为相信选举大致上准确反映选民意愿,政党落败後也会反躬自省.这个泄气阀,是香港政治民生矛盾四起但社会仍稳定的重要原因.如今种票疑云四起,一旦社会不再信任选举制度公平公正,一旦政党也认为参选也注定是种票操弄下的失败者,政治力量就会另觅蹊径以宣示不满,成为社会隐患.以种票换来的胜选,只是一时的胜利,社会不满之声最终会在其他地方反噬,届时只会带来社会不稳.