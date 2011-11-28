〔港报社评〕猪狼论太简化,鸽鹰路要中庸--星岛日报11月28日

过去两日,接连有候选人宣布参加下届的香港行政长官选举.已决定出战的两名不再"疑似"的候选人同属建制派中人,不排除有胜出机会,令到市民更加关注大家不同的施政理念和风格,这是香港选举文化上的进步.

现时已宣布参选的特首候选人唐英年和梁振英,都有一定的公职服务经验,究竟他们会提出甚麽施政纲领,仍待稍後揭盅.现阶段公众多数以印象和作风来先作评分.有人会以猪和狼分别形容唐梁两人,这种面谱式的分类容易理解,一时成为城中热议,究竟是由猪来做特首,还是由狼来做特首,森林中的动物会幸福一些呢?

大自然给予动物各种天性,令它们适者生存,正如现实世界,有人认为政治是众人之事,更多人会觉得这是必要之恶,故此用负面标签政治人物,总是容易得到认同,但有人会用中性分类不同的政治品格.根据中性区分,有人会觉得唐英年是较为温和开明、着重改良的鸽派作风;梁振英会是重视原则、追求变革的鹰派.

要挑选出好的领导人绝不容易,即使是民主发展历史长久的欧美,都没有百分百把握,香港特区政府成立至今只有三届,港人治港经验尚浅,社会必须不断吸取经验,才能令民主制度健康发展,无论是猪、狼、鸽、鹰,都有它们本身的优点和不足.人无完人,领导者必须胸襟广阔,愿意博纳众议、舍短取长,才能改善施政.香港人在十字路上,必须明辨慎思,理性议政,才能确保领导人有良好的领导素质.