〔香港新股〕中国休闲食品招股价每股2.65港元,筹7.5亿港元--销售文件

路透香港11月28日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国休闲食品设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股2.65港元,筹资7.5亿港元.

销售文件显示,中国休闲食品拟发售2.82亿股股份,其中80%为新股,20%为旧股.另设有超额配售权可额外发售4,230万股股份.

是次筹资所得款项主要用于扩充生产设施以及提升品牌知名度.该公司拟于周二(11月29日)开始路演,12月9日在联交所挂牌上市,新股编号为"1262.HK".

销售文件并显示,控股股东以及中粮集团分别持有的中国休闲食品股份,于公司上市後6个月及12个月不会出售.

中国休闲食品为中国果冻产品生产商,核心品牌为"蜡笔小新".

中银国际以及花旗(C.N)负责是次IPO安排.(完)