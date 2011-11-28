〔香港新股〕中国休闲食品招股价每股2.65港元,筹7.5亿港元--销售文件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国休闲食品设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股2.65港元,筹资7.5亿港元.
销售文件显示,中国休闲食品拟发售2.82亿股股份,其中80%为新股,20%为旧股.另设有超额配售权可额外发售4,230万股股份.
是次筹资所得款项主要用于扩充生产设施以及提升品牌知名度.该公司拟于周二(11月29日)开始路演,12月9日在联交所挂牌上市,新股编号为"1262.HK".
销售文件并显示,控股股东以及中粮集团分别持有的中国休闲食品股份,于公司上市後6个月及12个月不会出售.
中国休闲食品为中国果冻产品生产商,核心品牌为"蜡笔小新".
中银国际以及花旗(C.N)负责是次IPO安排.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。