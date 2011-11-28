〔电信产业〕诺基亚西门子称"中国区裁员4,000人"消息不实

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---全球主要电信设备供应商--诺基亚西门子通信[NOKI.UL](NSN)近日否认了外界关于该公司中国区将裁员4,000人的报导,称该消息是"猜测和杜撰".
诺西大中国区在周末发给媒体的一份新闻稿中做出上述表示,但没有进一步说明中国区的重组计划.
上周,诺基亚西门子宣布,计划在2013年底前在全球裁减约1.7万个岗位.[ID:nCN1240030]
"有关国家和地区的进一步消息,随着计划细节制定的完成,我们将适时公布."新闻稿称.
诺基亚西门子是诺基亚NOK1V.HE和西门子(SIEGn.DE)的合资企业.
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。