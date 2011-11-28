版本:
中国
亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 11:02 BJT

〔香港个股〕吉利将五间附属公司股份提升至99%,总代价8.17亿元人民币

路透香港11月28日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周一称,将以总代价8.17亿元人民币提升其于五间附属公司的股份至99%.

这五间公司分别为浙江吉润、上海华普国润、浙江金刚、浙江陆虎和湖南吉利.吉利控股目前持有上述公司的股份均为91%.

吉利控股10月份汽车销售量按年下降10.3%至35,878部,较上个月则增长10.6%.

本地时间10:49,吉利股份周一上涨1.7%,报1.79港元.该股份过去一个月累计下跌9.3%(完)

浏览吉利汽车其他新闻,请点选[0175.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐