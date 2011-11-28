〔香港个股〕吉利将五间附属公司股份提升至99%,总代价8.17亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周一称,将以总代价8.17亿元人民币提升其于五间附属公司的股份至99%.
这五间公司分别为浙江吉润、上海华普国润、浙江金刚、浙江陆虎和湖南吉利.吉利控股目前持有上述公司的股份均为91%.
吉利控股10月份汽车销售量按年下降10.3%至35,878部,较上个月则增长10.6%.
本地时间10:49,吉利股份周一上涨1.7%,报1.79港元.该股份过去一个月累计下跌9.3%(完)
浏览吉利汽车其他新闻,请点选[0175.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。