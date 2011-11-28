〔香港个股〕中国心连心化肥拟发行3.24亿元人民币计价可换股债券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月28日电---中国化肥生产商--中国心连心化肥(1866.HK)周一称,拟发行本金总额3.24亿元人民币计划的可换股债券,筹资主要用作尿素厂房建设以及收购上游煤矿资源.
该公司在一份声明中称,私募股权投资公司春华资本集团的子公司已同意认购本次发行的可换股债券.若果悉数行使换股权,春华资本将间接持有心连心化肥14.97%的股权,并成为第三大股东.
该批可换股债券年期五年,年息率为4.5%,每年派息一次.换股价约每股1.84元人民币(相当于2.25港元),较上周五收盘价2.12港元有6%溢价.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。