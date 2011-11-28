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亚洲 | 2011年 11月 28日 星期一 11:36 BJT

〔香港个股〕中国心连心化肥拟发行3.24亿元人民币计价可换股债券

路透香港11月28日电---中国化肥生产商--中国心连心化肥(1866.HK)周一称,拟发行本金总额3.24亿元人民币计划的可换股债券,筹资主要用作尿素厂房建设以及收购上游煤矿资源.

该公司在一份声明中称,私募股权投资公司春华资本集团的子公司已同意认购本次发行的可换股债券.若果悉数行使换股权,春华资本将间接持有心连心化肥14.97%的股权,并成为第三大股东.

该批可换股债券年期五年,年息率为4.5%,每年派息一次.换股价约每股1.84元人民币(相当于2.25港元),较上周五收盘价2.12港元有6%溢价.(完)

浏览心连心化肥其他新闻,请点选[1866.HK-CMN]

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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