〔香港新股〕新华人寿香港IPO获四名基础投资者认购7.8亿美元--IFR

路透香港11月28日电---汤森路透旗下IFR周一引述两名消息人士称,中国第三大寿险公司--新华人寿H股香港首次公开发行(IPO)共获新加坡Great Eastern(GELA.SI)等四名基础投资者认购,总认购金额为7.8亿美元.

IFR指出,华侨银行(OCBC.SI)持股87%的保险分支Great Eastern认购了3.8亿美元,D.E. SHAW认购1.5亿美元,马来西亚KHAZANAH认购1.5亿美元,私募基金MBK Partners认购1亿美元.

新华人寿计划于上海及香港分别发行不超过1.59亿股及3.58亿股,港股部分附有15%的超额配售权,预计募集资金25-30亿美元.[ID:nCN1230908]

美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责港股发行,而中金和瑞银证券则负责A股发行.(完)