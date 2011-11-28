〔香港新股〕新华人寿香港IPO获四名基础投资者认购7.8亿美元--IFR

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月28日电---汤森路透旗下IFR周一引述两名消息人士称,中国第三大寿险公司--新华人寿H股香港首次公开发行(IPO)共获新加坡Great Eastern(GELA.SI)等四名基础投资者认购,总认购金额为7.8亿美元.
IFR指出,华侨银行(OCBC.SI)持股87%的保险分支Great Eastern认购了3.8亿美元,D.E. SHAW认购1.5亿美元,马来西亚KHAZANAH认购1.5亿美元,私募基金MBK Partners认购1亿美元.
新华人寿计划于上海及香港分别发行不超过1.59亿股及3.58亿股,港股部分附有15%的超额配售权,预计募集资金25-30亿美元.[ID:nCN1230908]
美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责港股发行,而中金和瑞银证券则负责A股发行.(完)
--编译 李珊珊; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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