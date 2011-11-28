〔香港个股〕绿城中国拟与中投和黑石建合资公司,投向国内房地产--媒体

路透香港11月28日电---中国内地《新世纪》周刊报导称,中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)正与中投和黑石(Blackstone)(BX.N)深度接触,拟成立合资公司,投资国内房地产.

报导称,中投公司和绿城均证实了这一消息,并援引绿城集团副董事长罗钊明称,"绿城不是和中投公司直接合作,而是与其旗下公司合作."

报导指出,所谓旗下公司指的是建银投资,是中投公司旗下的中央汇金投资有限责任公司的全资子公司,成立于2004年9月,注册资本206.9亿元人民币,负责国内投资业务.

报导还提到,合资公司尚未注册,因为涉及外资,还需通过商务部门等政府单位的审批,大概在今年底或明年初会有结果.

绿城在6月曾宣布,其间接全资附属公司绿城房地产与绿城阳光、合资夥伴甲及合资夥伴乙订立投资协议,以成立合资公司.绿城房地产出资4.8亿元.合资公司成立後,上述四方分别拥有合资公司股权的24%、6%、60%及10%.

合资公司的业务范围包括在中国进行城市建设、基础设施建设、养老和健康产业投资、股权投资、项目投资、投资管理谘询、企业管理谘询及受托资产有偿管理.

报导称,根据投资协议,合资公司注册资本为20亿元,各方约定在公司成立时初步出资20%,馀下的80%将于合资公司成立後两年内支付.但最终注册资本最终将达到60亿元,建银投资方面将投入36亿元注册资本金,其中有一些代持的小股东.

绿城集团当前正处于风口浪尖,因中国银监会要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务的情况调查,导致其股份一路下跌.[ID:nCN1979559]

本地时间14:36,绿城中国股份下跌0.51%,报3.88港元;大盘恒生指数.HSI则上涨2.07%.(完)