〔香港个股〕欧舒丹称预期中国销售将放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港11月28日电--法国天然保养品业者--欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)周一表示,预期中国销售将放缓.
公司稍早公布,2011年9月30日为止的中期净利为2,895万欧元,按年减少3%.[ID:nCH0088353].
欧舒丹收盘上扬4.05%至15.42港元,今年迄今大跌约40%,远高于大盘恒生指数.HSI的逾20%.(完)
浏览欧舒丹其他新闻,请点选[0973.HK-CMN]
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选