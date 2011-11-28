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市场报道 | 2011年 11月 28日 星期一 17:18 BJT

〔香港个股〕欧舒丹称预期中国销售将放缓

路透香港11月28日电--法国天然保养品业者--欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)周一表示,预期中国销售将放缓.

公司稍早公布,2011年9月30日为止的中期净利为2,895万欧元,按年减少3%.[ID:nCH0088353].

欧舒丹收盘上扬4.05%至15.42港元,今年迄今大跌约40%,远高于大盘恒生指数.HSI的逾20%.(完)

浏览欧舒丹其他新闻,请点选[0973.HK-CMN]

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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