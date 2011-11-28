〔香港个股〕心连心化肥向春华资本发行3.24亿元人民币可换股债券(更新版)

(新增管理层言论)

* 心连心拟向春华资本发行3.24亿元人民币可换股债券

* 若果悉数行使换股权,春华资本将持有约15%股权

* 春华资本将协助心连心提升流通量以及海外并购

路透香港11月28日电---中国化肥生产商--中国心连心化肥(1866.HK)CXLX.SI以发行人民币可换股债券的方式,引入私募股权投资公司--春华资本集团为策略投资者,後者将协助公司提升股份流通性以及海外并购.

心连心化肥周一公布,拟向春华资本的子公司Nitro Capital Limited发行本金总额3.24亿元人民币计价的可换股债券,筹资主要用作尿素厂房建设以及收购上游煤矿资源.若果悉数行使换股权,春华资本将间接持有心连心化肥经扩大後股本14.97%的股权,并成为第三大股东.

"两家公司的投资理念基本一致,引入春华资本有助改善心连心的资本结构,对内部治理也会有很好的帮助."心连心化肥董事长兼首席执行官刘兴旭对路透称.

春华资本由前高盛集团合夥人、知名经济学家胡祖六创立,现时拥有一支30余人的投资团队,今年8月参与了中国在美国上市的公司私有化个案.

心连心化肥将委任春华资本合夥人廉洁为非执行董事.同是曾任职高盛投资银行部的廉洁表示,心连心化肥是河南省化肥龙头企业,除了内控之外,春华资本还会协助对方物色国内外的收购和参股机会,以及解决公司股份流通量不足的问题.

于2007年在新加坡上市的心连心化肥,2009年在香港作第二上市,主要股东为以刘兴旭及副总经理闫蕴华为首的管理层,持股逾60%.除了在港挂牌初期流通量较为活跃之外,整体来说交投稀疏,难以引起投资者的兴趣.

**对未来发展充满信心**

不过公司管理层对于未来两三年的发展信心十足.刘兴旭称,于2013年完成兴建第四条80万吨生产线後,其尿素的年产能将增至200万吨;公司并将透过收购新疆两座煤矿以拓展尿素的下游产品--三聚氰胺,以及开拓其他高附加值的化工基础原材料.每三吨尿素可产出一吨三聚氰胺,但三聚氰胺的售价比尿素高逾三倍.

"公司将拓展更多煤化工产品,作多元化发展."他说,预料中国十二五期间(2011-2015年)将加快淘汰落後化肥产能,包括削减电价和增值税补助,使目前行业供大于求情况得到改善.

根据行业协会的资料,由于煤电价格高企,目前行业亏损面达40%,平均每吨尿素的税前利润不到100元人民币.据闫蕴华介绍,心连心化肥的能耗在同业之中最低,每吨尿素税前利润逾200元人民币.

闫蕴华并称,完成发行可换股债券後,公司的负债比率将下降至44%.

是次发行的可换股债券年期五年,年息率为4.5%,每年派息一次.换股价约每股1.84元人民币(相当于2.25港元),较上周五收盘价2.12港元有6%溢价.该股今日在香港市场零成交.(完)

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