〔港股业绩〕欧舒丹中期净利按年小减3%,中国销售出现放缓迹象(更新版)

(新增公司人士评论等细节)

* 欧舒丹中期净利按年减3%

* 受汇率及行销开支增加影响

* 中国业务成长最快,但出现放缓迹象

路透香港11月28日电--法国天然保养品业者--欧舒丹(L'Occitane)(0973.HK)中期净利按年小降3%,因汇率及行销开支增加等所致.公司并表示,中国销售出现放缓迹象,但仍为成长最快市场,公司仍将继续投资在该区域.

"看中国百货店的销售,的确出现放缓的迹象,有的品牌表现的好一点,如欧舒丹,但整体我们还是看到放缓,跟第一、二季比较."欧舒丹执行董事兼亚太区总裁贺康祖(Andre J. Hoffmann)周一在中期业绩记者会上指出.

但他同时表示,中国仍是欧舒丹成长最快的地区,公司仍将继续投注资源在此,以及巴西、俄罗斯、韩国等成长快速的市场.

"我们预期可以超越(在中国)年度净开店30家的目标."他说.

欧舒丹稍早公布2011年9月30日为止的中期净利为2,895万欧元,按年减少3%.公司先前曾表示,计划在明年3月财年结束前,在中国净开店30家.

日本仍为欧舒丹最大的市场,在3.69亿欧元的总销售额中,来自日本的营收占比为24.7%,较上年同期的25.3%略减;美国为第二大市场,占比为10.5%,亦较上年的12.2%减少;来自中国的营收占比则升至5.2%,上年同期为3.9%.

汇丰早前发布报告指出,欧债危机料影响欧舒丹在该地区的销售,再加上其主要市场--日本也出现放缓迹象,以及公司投注在展店及行销等的费用短期亦对毛利率不利,因此调降该股评级至"中立",目标价由24港元调低至18.5港元.

欧舒丹收盘上扬4.05%至15.42港元;今年迄今大跌约28%,跑输大盘恒生指数.HSI约22%的跌幅.(完)

浏览欧舒丹其他新闻,请点选[0973.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)