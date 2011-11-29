〔香港个股〕中国财险建议按10供1比例进行供股,预计筹资50亿元人民币

标题新闻：菲亚特克莱斯勒股价盘初震荡，此前法国调查人员将其部分车型排放超标问题移交检方
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路透香港11月29日电---中国最大财产保险公司--中国财险(2328.HK)周二公布,建议按10供1的比例进行供股,预计筹资总额共约50.02亿元人民币,以补充公司的资本金,改善偿付能力状况.
该公司的公告称,H股的供股价为每股5.5港元,较周一收盘价10.4港元折让约47%;预计将发行约3.46亿股H股.
而内资股的供股价为每股4.49元人民币,预计将发行约7.69亿股内资股.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。
(新增2017年1月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8