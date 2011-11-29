〔香港个股〕中国财险建议按10供1比例进行供股,预计筹资50亿元人民币

路透香港11月29日电---中国最大财产保险公司--中国财险(2328.HK)周二公布,建议按10供1的比例进行供股,预计筹资总额共约50.02亿元人民币,以补充公司的资本金,改善偿付能力状况.

该公司的公告称,H股的供股价为每股5.5港元,较周一收盘价10.4港元折让约47%;预计将发行约3.46亿股H股.

而内资股的供股价为每股4.49元人民币,预计将发行约7.69亿股内资股.(完)

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