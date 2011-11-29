《香港重要政经日程》--11月29日-12月5日

=====================今日香港主要政经消息===========================
11月29日(周二)
-- 香港电讯信托(6823.HK)首日挂牌.
-- 大家乐(0341.HK)公布中期业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布第三季业绩.
-- 普拉达(1913.HK)公布第三季业绩.
-- 中国燃气(0384.HK)公布中期业绩.
-- 波司登(3998.HK)公布中期业绩.
-- 大快活(0052.HK)公布中期业绩.
-- 福和集团(0923.HK)公布中期业绩.
-- 福源集团控股(1682.HK)公布中期业绩.
-- 远东酒店实业(0374.HK)公布中期业绩.
-- 锦兴集团(0275.HK)公布中期业绩.
-- 香港食品投资(0060.HK)公布中期业绩.
-- 万威国际(0167.HK)公布中期业绩.
-- 意马国际(0585.HK)公布中期业绩.
-- 冠忠巴士(0306.HK)公布中期业绩.
-- 宇阳控股(1173.HK)公布中期业绩.
-- 冠华国际控股(0539.HK)公布中期业绩.
--09:30 中国工商银行(1398.HK)北京举行股东特别大会.
*--11:00 香港运输及房屋局局长郑汝桦就一手住宅销售规管召开记者会.
--15:00 中信大锰(1091.HK)特别股东大会.
--15:00 六福集团(0590.HK)业绩记者会.
*--16:00 大家乐(0341.HK)业绩记者会.
*--17:00 大快活(0052.HK)业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
11月30日(周三)
-- 公布10月份外汇基金总资产.
-- 公布10月份货币统计数据.
-- 第二届世界云计算大会.
-- 迪生创建(0113.HK)公布中期业绩.
-- 中国林大(0910.HK)公布中期业绩.
-- 中国药业(1093.HK)公布第三季业绩.
-- 中国卫生控股(0673.HK)公布中期业绩.
-- 金卫医疗(0801.HK)公布中期业绩.
-- 网龙(0777.HK)公布第三季业绩.
-- 蒙古投资集团(0402.HK)公布中期业绩.
-- 中联能源(0346.HK)公布中期业绩.
-- 德发集团(0928.HK)公布中期业绩.
--09:00 大唐发电(0991.HK)在北京举行股东特别大会.
--09:30 中国南方航空(1055.HK)在广州举行股东特别大会.
--10:00 铂阳太阳能(0566.HK)特别股东大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)周年股东大会.
*--11:00 沿海家园(1124.HK)业绩记者会.
--11:30 天然乳品(0462.HK)周年股东大会.
*--15:00 罗兵咸永道记者会报告最新矿业发展情况.
*--15:00 豪特保健IPO记者会.
12月1日(周四)
*-- Coach(6388.HK)香港预托证券首日挂牌.
-- 第二届世界云计算大会.
-- 公布10月份零售销售数据.
--11:00 昆仑能源(0135.HK)特别股东大会.
--13:00 摩根大通董事总经理李晶在美商会午餐会发表演说.
--14:30 思捷环球(0330.HK)周年股东大会.
12月2日(周五)
-- 港通控股(0032.HK)公布第三季中期股息.
--09:20 冠军科技(0092.HK)周年股东大会.
--10:00 中粮控股(0606.HK)股东特别大会.
--10:00 蒙古矿业(1166.HK)周年股东大会.
--11:00 德兴集团(0611.HK)特别股东大会.
*12月5日(周一)
-- 百人会举行第四届大中华会议.
--10:30 汇丰公布11月份香港采购经理指数(PMI).
--10:00 中国航空工业国际(0232.HK)特别股东大会.
--12:30 道富环球记者会.
--14:30 国美电器(0493.HK)特别股东大会.
--15:00 招商局中国基金(0133.HK)股东特别大会.
--16:30 中国天化工(0362.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍